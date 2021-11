Re: One-Way-Ticket aus Budapest

Ungarn in Berlin

Mit der Demokratie ist es wie mit der Gesundheit. Sie ist nicht alles, aber ohne sie ist alles nichts. Viktoria und Zoltan lieben sich. Die beiden leben in Budapest, haben gut bezahlte Jobs. Doch Viktoria will weg aus Ungarn. Der Druck auf Menschen, die anders sind, Korruption und Medienzensur treiben sie aus ihrer Heimat. Ihre Kinder sollen in einer anderen Welt aufwachsen. In Berlin will Viktoria neu anfangen, hat einen Job bei Daimler gefunden. Doch wird auch Zoltan nach Berlin kommen? D 2021.

Arte, 19.40 Uhr

Geliefert

Andere Baustelle: Als Paketbote und alleinerziehender Vater hat Volker es schwer, sich und seinen Sohn Benny über Wasser zu halten. Die langen Arbeitszeiten und die miserable Bezahlung bringen ihn an seine Grenzen. Um dem Teenager eine Schulabschlussreise zu ermöglichen, bietet sich...