»Es ist ein authentisches materielles Zeugnis«

In einem offenen Brief fordern Sie mit weiteren Initiativen den Erhalt des Sitzes der ehemaligen Hugo Schneider AG, kurz HASAG, in der nordsächsischen Kleinstadt Taucha. Warum droht denn ein Abriss des Gebäudes?

Der städtische Unternehmensverbund Wota will wenige Meter entfernt ein neues Gebäude für Arztpraxen und andere gesundheitsbezogene Angebote errichten. Das ehemalige HASAG-Gebäude, das aktuell als Ärztehaus genutzt wird und bisher nicht unter Denkmalschutz steht, soll perspektivisch Platz für Parkplätze machen. Argumentiert wird von der Wota damit, dass das aktuelle Gebäude nicht den Vorgaben zum Brandschutz sowie den Ansprüchen an Energieeffizienz entspricht und außerdem Umbauten für Barrierefreiheit erfolgen müssten.

Was war die HASAG, und welche Rolle spielte dieses Gebäude?

Die HASAG wurde während der Nazizeit vom Lampenhersteller zum großen Produktionsbetrieb für Rüstungsgüter. Bezüglich der Rolle dieses Gebäudes ist die Quellenlage leider alles ...