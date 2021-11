Zweifel werden ignoriert

Vielleicht rollen noch in diesem Jahr die ersten Elektroautos vom Band der Tesla-Fabrik in Grünheide – vielleicht aber auch nicht. Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) zeigte sich am Montag optimistisch; eine Garantie wollte er aber nicht geben.

Am Montag ging die Onlineerörterung der Einwendungen gegen die Fabrik zu Ende. Zu diesem Anlass zeigte sich Steinbach zuversichtlich, dass keine »Riesenprobleme« aus der Bürgerbeteiligung erwachsen werden. In den Sitzungen der Taskforce zur Tesla-Ansiedlung sei die Stimmung ausgesprochen gelöst, erklärte er. Der Geschäftsführer der landeseigenen »Wirtschaftsförderung Brandenburg«, Steffen Kammradt, wähnt das Land sogar schon als ein neues industrielles Zentrum von Deutschland, berichtete die Märkische Oderzeitung (MOZ) am Montag.

Die Landesregierung wischt systematisch jeden Zweifel an der Fabrik beiseite. Erst in der vergangenen Woche war der Bau einmal mehr Thema im Landtag. Umweltminister Axel Vo...