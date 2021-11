Auf der sozialen Klaviatur

Knapp zwei Monate nach dem Desaster bei der Bundestagswahl startete die CDU am Montag Stufe zwei auf dem Weg zur Wahl eines neuen Parteivorsitzenden: die »Vorstellungsphase«. Am Abend machte Exunionsfraktionschef Friedrich Merz im Dreikampf um den Posten den Aufschlag mit einem Auftritt im Internet im Format »CDU live«, bei dem ihm Mitglieder Fragen stellen konnten. Die rund 400.000 CDU-Mitglieder können erstmals ihren neuen Vorsitzenden bei einer Urabstimmung bestimmen. Die Kontrahenten von Merz folgen mit ihren Internetauftritten im Lauf der Woche: am Mittwoch Außenpolitiker Norbert Röttgen, am Donnerstag der scheidende Kanzleramtschef Helge Braun.

Merz strebt bereits zum dritten Mal innerhalb eines überschaubaren Zeitraums die Parteispitze an. Doch bevor er loslegen konnte, durfte ihm Braun dank der Regie des Konrad-Adenauer-Hauses mit einer Pressekonferenz am Nachmittag noch ein bisschen die Show stehlen. Merkels Vertrauter formulierte seine Vorstellun...