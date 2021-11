Essen oder heizen?

Die Zahlen, die das französische »Observatoire National de la Précarité Energétique« (ONPE) am 9. November veröffentlichte, beschreiben eine Situation, in der politische Beobachter bisher allenfalls periphere EU-Länder wie Griechenland oder Bulgarien vermuteten. Vor allem die Griechen stellten sich in den vergangenen zehn Jahren im Winter die existentielle Frage: Soll das karge Haushaltsgeld lieber für Essen oder für Heizung ausgegeben werden? Ganze Hausgemeinschaften beschlossen seit 2010 (und bis heute) in Athen und anderen Großstädten des Landes, kein Heizöl mehr zu kaufen, weil es nicht mehr bezahlbar schien.

Die Statistik des ONPE zeigt nun auch für das reiche Frankreich an, dass es dort für immer mehr Menschen um die Frage geht, ob sie lieber essen oder die Wohnung heizen wollen. »Warum froren die Leute?« wollten die Beobachter der ONPE wissen. Rund 40 Prozent der Befragten vermuteten, dass ihre Wohnung oder das Wohngebäude insgesamt schlecht isolier...