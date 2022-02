Der Lauf der Dinge

Courtney Barnetts natürlicher Zustand scheint irgendwo zwischen Wachen und Schlafen zu liegen. Vielen der situativen Beschreibungen in ihren Songs haftet ein enormes Phlegma an – das ist auch auf ihrem neuen Album nicht anders. »Things Take Time, Take Time«, heißt es, und die Wiederholung im Titel deutet schon an, dass Mühe und Geduld nicht unbedingt zu einem Ergebnis führen, sondern dass eine zweite Runde nötig ist, die aus noch mehr Mühe und Geduld besteht, bevor etwas fertig wird. Damit greift die australische Singer-Songwriterin eine Befindlichkeit wieder auf, die auch schon auf ihrem ersten Album »Sometimes I Sit and Think, and Sometimes I Just Sit«, mit dem sie 2015 bekannt wurde, tonangebend war. Es ist, als würde das Leben mit Kommas werfen, die einen stolpern lassen. Es braucht eine gehörige Willensanstrengung, der Melancholie und der Schwerkraft zu entkommen und etwas auf die Beine zu stellen, und sei es nur sich selbst.

Grenze zum Banalen

»In the...