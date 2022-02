»Ihr Hund kann ja gar nicht sprechen!«

Auf B-Seiten und live machen sich Metalbands bisweilen einen Spaß daraus, fluffiges Popgebäck solange im Ofen zu lassen, bis es tiefschwarz und steinhart ist. Geworfen tödlich. Das gehört zum Überbietungswettkampf, der dem Genre erst seine Dynamik verleiht. Schaut mal, ihr Weichteile, das mache ich aus euren glasierten Leckereien! Aber wenn am Ende das Original nicht völlig petrifiziert ist, noch ein bisschen das süße Odeur des Originals verströmt, dann kann das sogar kommerziell erfreuliche Nachwirkungen zeitigen, wie »Sound of Silence« von Disturbed viel zu deutlich beweist.

Seitdem Metal in den Charts landet, also eigentlich schon immer, geht es aber auch anders herum. Cindy und Bert covern 1971 Black Sabbath. Damit war die Büchse der Pandora geöffnet. In den letzten Jahren machen sich diverse Bands einen Spaß daraus, dem Metal die Flötentöne beizubringen bzw. ihm Banjo, Posaune oder Zupfgeige unterzujubeln. Country und Western waren schon öfter der Zie...