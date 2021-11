Zum Inhalt dieser Ausgabe | Planet der Keime Widerstandsfähige Krankheitserreger breiten sich infolge eines ausufernden Medikamenteneinsatzes in der Tier- wie Humanmedizin weltweit rasant aus. Über Antibiotikaresistenzen (Teil 2 und Schluss) Michael Kohler Den Nutzen der Antibiotikakrise haben mächtige Akteure, die mächtig Profit machen. Den Schaden hat die Allgemeinheit. Und diese Feststellung führt uns zu Gründen der Antibiotikakrise, die in der breiten Öffentlichkeit bisher weitgehend bedeckt gehalten werden konnten. Das Vergütungssystem für niedergelassene Ärzte fördert Antibiotikaresistenzen: In Deutschlands Praxen gab es 2020 etwa eine Milliarde Arzt-Patienten-Kontakte. Unabhängig von Corona und ohne circa 20 Millionen stationäre Behandlungen.¹ Das Vergütungssystem niedergelassener Ärzte bringt es mit sich, dass sich die Einnahmen nicht nach der Zeit richten, die sie ihren Patienten widmen, sondern nach der Anzahl der Patientenkontakte. Deshalb werden rasch Rezepte ausgeschrieben, ausführliche Diagnose- oder Aufklärungsgespräche rechnen sich nicht. Auch das Vergütungssystem für Tierärzte fördert Antibiotikaresistenzen: Das sogenannte Dispensierrecht berechtigt Tierärzte dazu, die Medikamente, die sie ve...

