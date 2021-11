Zum Inhalt dieser Ausgabe | Klage gegen Geheimdienst Sozialistische Gleichheitspartei wehrt sich gegen Nennung im Verfassungsschutzbericht Nick Brauns Die Sozialistische Gleichheitspartei (SGP) klagt gegen ihre Nennung im Kapitel »Linksextremismus« des Verfassungsschutzberichtes. Am heutigen Donnerstag findet vor dem Verwaltungsgericht Berlin die mündliche Verhandlung im Prozess der trotzkistischen Partei gegen die Bundesrepublik Deutschland statt. Erstmals fand die SGP, die früher unter dem Namen Partei für soziale Gleichheit (PSG) auftrat, im Verfassungsschutzbericht für das Jahr 2017 Erwähnung. Auf ihre Anfang 2019 eingereichte Klage legte das Bundesinnenministerium (BMI) einen 56seitigen Schriftsatz zur Klageerwiderung vor, der nach Ansicht der SGP »kein juristisches Dokument, sondern eine wütende Hetzschrift gegen den Sozialismus« darstellt. Tatsächlich behauptet das BMI darin, dass bereits »das Streiten für eine demokratische, egalitäre, sozialistische Gesellschaft« sowie eine positive Bezugnahme auf Karl Marx, Friedrich Engels, Wladimir Lenin, Leo Trotzki, Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg verfass...

