Wilde Maus

Der 50jährige Georg, Feuilletonist bei einer Wiener Zeitung, ist nicht nur in dieser Konstellation ein wandelndes Klischee, sondern auch in dem Sinn, dass er gerade wegen Sparmaßnahmen entlassen worden ist. Seiner Gattin Johanna verschweigt er die Kündigung. Statt dessen beginnt er mit seinem ebenfalls arbeitslosen Kumpel Erich, im Wurstelprater ein Fahrgeschäft zu restaurieren und einen Racheplan gegen seinen Exchef auszuhecken. Damit setzt Georg seine bürgerliche Existenz aufs Spiel. Aber was ist schon eine bürgerliche Existenz gegen einen großen, süßen Racheplan! A/D 2017.

Arte, 20.15 Uhr

Bitte umsteigen! – Der ­große Bahnvergleich

Wenn man plötzlich auf ein anderes Gleis gesetzt wird, mu...