Kanzlerin der offenen Stellen

Der Machtkampf an der Freien Universität zu Berlin (FU) geht in die nächste Runde. ­Vizepräsident Klaus Hoffmann-Holland erklärte am Montag, er habe seine Präsidentschaftskandidatur zurückgezogen. Er wolle damit zur »dringend und unmittelbar benötigten Befriedung« beitragen, sagte der Erste Vizepräsident der Hochschule gegenüber dem Tagesspiegel. Er galt als Wunschkandidat der Kanzlerin Andrea Bör.

Die Wahl ist für Mitte Februar 2022 geplant. Zwischen Bör und dem FU-Präsidenten Günter M. Ziegler, der zur Wiederwahl steht, tobt ein offener Konflikt. Der prägte am Freitag auch die Sitzung des Kuratoriums der FU. Diesem zehnköpfigen Lenkungsorgan der Uni gehören je ein Vertreter der Professoren, der wissenschaftlichen Mitarbeiter und der Studenten an, aber auch »Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens« wie die Vorsitzende des Deutschen Ethikrats, Alena Buyx, oder der ehemalige Vorstandsvorsitzende der Berliner Charité, Karl Max Einhäupl, der am Freitag zum V...