Zum Inhalt dieser Ausgabe | Deutsches Kapital sucht das Weite Unternehmen wollen im Zweifel Geschäfte in USA und BRD zugunsten Chinas aufgeben Jörg Kronauer Zu der Frage, wie sich der eskalierende Machtkampf zwischen den Vereinigten Staaten und China auf die deutsche Wirtschaft auswirkt, hat die Bertelsmann-Stiftung Anfang Oktober eine detaillierte Studie publiziert. Das Papier, das mit Unterstützung des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI) erstellt wurde, basiert auf einem umfangreichen Projekt. Dabei entwickelte die Stiftung zunächst gemeinsam mit dem Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung (ISI) sowie Personen aus Wirtschaft und Politik fünf Szenarien für die künftige Entwicklung der Beziehungen zwischen Washington und Beijing unter Berücksichtigung unterschiedlicher Optionen für die Entwicklung der EU. Auf Grundlage der Szenarien hielt die Stiftung 30 Gesprächsrunden mit Vertretern von Wirtschaft und Politik ab, die sich mit den Konsequenzen für deutsche Unternehmen und mit deren Handlungsmöglichkeiten befassten. Die Ergebnisse hat die Stiftung in ihrer Studie zusammengetragen. »K...

Artikel-Länge: 3238 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 45,90 Euro/Monat Soli: 57,90 €, ermäßigt: 31,90 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 21,90 Euro/Monat Soli: 29,90 €, ermäßigt: 14,90 € Bestellen