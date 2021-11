»Heute bleibt die Küche kalt, wir gehen in den Wienerwald«, hieß einst der Werbespruch der ersten deutschen Schnellrestaurantkette (gegründet in München 1955), in der es Hähnchenprodukte, auch zum Mitnehmen, gab. Die finnische Lieferfirma »Wolt« wirbt mit diesem Spruch: »Berlin erreicht Herd-Immunität«. In den »Wienerwald« ging man vielleicht einmal im Monat, Wolt will, dass man zu Hause bleibt und sich täglich ein »Essen auf Rädern« bringen lässt.

Quasi im Monatstakt werben neue Bringdienste in den U-Bahnhöfen Berlins. Ich vermute, dass dahinter fast immer clevere Millenials stecken, die ständig an ihren Smartphones rumfummeln, sich nächtens Fastfood und Softdrinkmist kommen lassen, dabei einen Bringdienst-Start-Up gründen, wo sie dann einen Schwarm armer Schweine als Ausfahrer einstellen.

Beim Lieferdienst Gorillas streikten kürzlich einige Fahrer, sie wurden entlassen. Anscheinend gibt es genügend Leute, die so einen Job machen, weil ihnen nichts anderes...