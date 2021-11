Solidarität des Lebens

Wie ein Brennglas zeigt die Fleischindustrie die Herrschafts- und Ausbeutungsverhältnisse eines Systems auf, dem Arbeiter, Tiere und Natur als bloße Mittel zur Profitmaximierung dienen. Schlaglichter auf einige Aspekte dieses »Eldorados für die skrupellosesten Ausbeuter des modernen Kapitalismus« wirft das Bündnis Marxismus und Tierbefreiung, ein Zusammenschluss von Aktiven aus der kommunistischen Linken und der Tierbefreiungsbewegung aus Deutschland und der Schweiz, in seinem Zeitungsprojekt Das Fleischkapital.

Dass in deutschen Schlachthöfen vor allem migrantische Werkvertragsarbeiter aus Osteuropa zu Billiglöhnen schuften, ist lange bekannt. Er und seine Kollegen seien »wie Sklaven behandelt« worden, berichtet ein Rumäne im Interview. Aufgrund der Coronaausbrüche in den Fleischfabriken rückten die katastrophalen Arbeitsbedingungen so stark in die Öffentlichkeit, dass die Politik sich bemüßigt sah, aktiv zu werden. Die Bundesregierung reagierte mit dem n...