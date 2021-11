Die Welt steht still

Als die Bilder aus Bergamo um die Welt gehen, ist auch allen Nichtmedizinern klar, was das Wort Pandemie bedeutet. Vier Tage später gelten auch in Deutschland Ausgangsbeschränkungen. Das Leben der Konstanzer Intensivmedizinerin Dr. Carolin Mellau und ihrer Familie steht Kopf. Aufarbeitung per TV-Film. Und das war nur der Anfang der Pandemie. D 2021.

ZDF, 20.15 Uhr

Das Mädchen mit dem Perlenohrring

Delft, Niederlande, um 1665. Nachdem ihr Vater, ein Porzellanmaler, erblindet und arbeitsunfähig geworden ist, muss die junge Griet für den Unterhalt der Familie sorgen. Im Haus des renommierten Malers Jan Vermeer tritt sie eine Stelle als Dienstmädchen an. – Das Gemälde »Das Mädchen mit dem Perlenohrring« zählt zu den bedeutendsten Werken Vermeers und wird aufgrund...