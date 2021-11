Zum Inhalt dieser Ausgabe | Der Zauberpfuhl im faulen Zuber Kai Pohl Ob an der Mairübe ich mich im Reim übe, ob bei der schwarzen Möhre ich auf die Warze schwöre oder den halben Kohl aus Calbe hol: Dieses Gedicht, aus den Rippen geschnitten, wahrt sein Gesicht, von der Sippe gelitten. Der gewendete englische Hund holt den Kollektivgeist aus der Flasche, lässt den Murx der gesalbten Engel auf arteigene Reime los, zaubert Tauben aus dem Mieder … Vom Ker...

Artikel-Länge: 1249 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 45,90 Euro/Monat Soli: 57,90 €, ermäßigt: 31,90 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 21,90 Euro/Monat Soli: 29,90 €, ermäßigt: 14,90 € Bestellen