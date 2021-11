Mutter sagt: Von der Wiege bis zur ­Bahre / Formulare.

*

Frauenwelten, Männerwelten. Nachgehen, nachsteigen, mitgehen, weil man die Frau kriegen will. Dann alles fallenlassen. Einschlafen beim Problemfilm im Spartensender. Schnarchen im Stadttheater, Reihe 8, Plätze 10 und 11, Ringkarte, beim Gastspiel eines Reiseensembles. Beim Chinesen – in den Niederlanden und an der Grenze gibt es keine Japaner – beim »All you can eat« zweimal einen überhäuften Teller mit Fleisch holen.

*

Offenes Finale, hüftabwärts verblüht.

»Dahin ist mein Traum.«

»This shit is universal.«

*

Oder anders ankommen. Ganz anders. Gebrauchte Serien in Bahnhöfen. Im überfüllten »Stoptrein naar Zevenaar« sucht eine junge, stattliche Frau, rundes Gesicht, blond, heller Stil, vor mir einen Sitzplatz, sie lächelt mich an, eher entschuldigend als offen, als sie in der Waggonzwischentür stehenbleibt, es gibt kein Fortkommen, ich berühre sie formlos am Arm, ein-, zweimal, folge ihr weiter in die Tiefen ...