I am not your animal

Im Libanon arbeiten rund 250.000 Migrantinnen aus afrikanischen und asiatischen Ländern in Privathaushalten. Zugewanderte Hausangestellte sind dem sogenannten Kafala-System unterworfen, einer vor allem in den Golfstaaten üblichen arbeitsrechtlichen Regelung zwischen Einheimischen und Beschäftigten aus dem Ausland, die auf einer Bürgschaft beruht. Diese Migrationspatenschaften erhöhen das Risiko von Ausbeutung, Zwangsarbeit und Menschenhandel. Der Bürge (Kafil) ist dazu verpflichtet, für die Einreiseformalitäten und die staatliche Registrierung Sorge zu tragen sowie die Einhaltung der Vertragsformalitäten zu garantieren. Zu diesem Zweck wird der Pass der ausländischen Arbeitskraft in der Regel eingezogen und erst nach Vertragsende wieder ausgehändigt. Die Dauer eines solchen Vertrags beträgt meist zwei bis fünf Jahre. Nach dessen Ablauf erfolgt entweder d...