Zu Besuch in der Redaktion

In Kleingruppen zogen sie am Freitag durch die Berliner Bezirke und besuchten in erster Linie Mitglieder des Berliner Abgeordnetenhauses. Als sie an den Räumen der jungen Welt vorbeikamen, hatten sie den richtigen Impuls: reingehen, hallo sagen und auch der Redaktion ihre Erwartungen an die neue Regierungskoalition übergeben.

Seit Monaten steht die Tarifgemeinschaft der Arbeiterwohlfahrt (AWO) in Berlin in einer der wichtigsten Auseinandersetzungen seit Jahren, heißt es in der Verdi-Erklärung, die die sechs Beschäftigten vom Kindergarten Maulwurf des AWO-Kreisverbands Mitte dabeihatten. Sie wollen endlich eine Bezahlung auf dem Niveau des Tarifvertrags des öffentlichen Dienstes der Länder (TVL). Bisher erhalten sie 95 Prozent des TVL-Gehalts. Mit dieser Vergütung sei die AWO im Vergleich zu anderen Trägern »einfach kein attraktiver Arbeitgeber«, wi...