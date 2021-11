Rechtsterrorist in spe

Hunderte selbstgebastelte Sprengkörper und ein »Manifest«, in dem zum »totalen Rassenkrieg« aufgerufen wird: Gegen einen mutmaßlichen Rechtsterroristen aus dem nordhessischen Spangenberg laufen derzeit Ermittlungen bei der für sogenannte Terrorverfahren zuständigen Staatsanwaltschaft in Frankfurt am Main. Der Beschuldigte, ein 20jähriger Auszubildender, befindet sich bereits seit Mitte September in Untersuchungshaft – was jedoch erst durch einen »Hessenschau«-Bericht des Hessischen Rundfunks am Donnerstag öffentlich gemacht wurde. Gegenüber junge Welt erklärte am Freitag die Sprecherin der Anklagebehörde, Oberstaatsanwältin Nadja Niesen, dass ihr der Fall erst durch die HR-Anfrage bekanntgeworden sei. Zunächst habe er bei der Staatsanwaltschaft in Kassel gelegen. Diese habe Niesen zufolge die vor mehreren Wochen erfolgte Durchsuchung der Wohnung des 20jährigen veranlasst.

Bei der Razzia waren rund 600 selbstgebaute Kleinsprengkörper sowie sechs sogenannte ...