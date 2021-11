Harte Kämpfe, harmonisch formuliert

Der »große Sprung vom Aufstehen über Wohlstand bis hin zur Stärke«: So beschreibt die sechste Plenartagung des 19. Zentralkomitees in ihrem Abschlusskommuniqué die Entwicklung, die China unter Führung der KP eingeschlagen hat. Das Kommuniqué ist in der für solche Anlässe üblichen hymnischen Sprache verfasst, und es lässt im nachhinein als fast harmonischen Gang der Dinge erscheinen, was oft in erbitterten inneren Kämpfen durchgesetzt wurde. Es beschreibt dabei allerdings einen Aufstieg, der in der Volksrepublik schon im Alltag klar erlebbar ist.

Nach der Gründung der KP Chinas im Jahr 1921 ging es zunächst darum, so schildert es das Kommuniqué, im Kampf gegen die imperialistischen Mächte und gegen teilweise feudale Zustände in China selbst »die nationale Unabhängigkeit und die Befreiung der Bevölkerung zu erringen«, um überhaupt erst die Voraussetzungen für das »Wiederaufleben« der chinesischen Gesellschaft zu schaffen. Beides sei mit der Gründung der Volk...