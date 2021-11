Big Four

Wirtschaftsprüfer unter Verdacht

Der Wirecard-Skandal rückt die großen Wirtschaftsprüfungsunternehmen in den Blick. Mit ihren Abschlussprüfungen sollen sie Vertrauen in die Unternehmen schaffen. Doch der Schein trügt. EY, PwC, KPMG und Deloitte: Vier große Unternehmen sitzen an den Schlüsselstellen der globalen Wirtschaft.

ZDF Info, 20.15 Uhr

Das Kapital im 21. Jahrhundert

Die Ansammlung von Kapital schien lange Zeit Garant für sozialen Fortschritt. Doch mit der zunehmenden Konzentration von Vermögen und Macht wächst auch die Ungleichheit in der Gesellschaft. Wird die globale Ungleichheit zur Gefahr für die Demokratie? Die Verfilmung des Bestsellers des Ökonomen Thomas Piketty untersucht die wechselvolle Geschichte der Weltwirtschaft – und fordert ein radikales Umdenken. Frankreich 2019.

ZDF Info, 21.5...