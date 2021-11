An der Front

Auf die Jahrzehnte des Waffenstillstands ist Bali Hammoudi Najem nicht gut zu sprechen. Der Kommandant des Militärbezirks von Mahbès im Norden der Westsahara steht seit 1975 in den Reihen der Volksbefreiungsarmee der Frente Polisario. Damals war er 19. Er hat gegen Marokko, Mauretanien und Frankreich gekämpft, das 1977 in den Konflikt eingriff. Dabei wurde er schwer verwundet. Najem ist überzeugt: »Die Befreiungsfront hätte längst gewonnen, wenn sie den Krieg nur weitergeführt hätte.« Das habe seinerzeit auch der marokkanische König Hassan II. erkannt. Deswegen habe der sich auf den angeblichen Friedensprozess eingelassen. »Es ist ein dunkles Kapitel unserer Geschichte, auf einen Plan eingegangen zu sein, von dem niemand garantierte, dass er auch umgesetzt wird.« All die Jahre seien nutzlos gewesen. Doch seit dem Bruch des Waffenstillstands durch Marokko am 13. November des vergangenen Jahres und der Wiederaufnahme der Kampfhandlungen durch Polisario sei ...