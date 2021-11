Zum Inhalt dieser Ausgabe | Kein Interesse an Aufklärung Bundesregierung sieht keine Notwendigkeit, Fragen zu Einsatz von »Pegasus«-Software zu beantworten Knut Mellenthin Die Bundesregierung »sieht keinen Grund, etwas zu ändern«, überschrieb die Zeit am vorigen Freitag einen Artikel über die deutsche Reaktion auf die Maßregelung von vier Firmen, die Software zum Abhören von Smartphones produzieren und weltweit verkaufen, durch die US-Regierung. Man habe »die Entscheidung des US-Handelsministeriums zur Kenntnis genommen«, teilte ein deutscher Regierungssprecher der Wochenzeitung auf Anfrage mit. Kommentieren werde man den Vorgang jedoch nicht, da es sich um eine interne Entscheidung der zuständigen Stellen der USA handele. Trotz gespielten Desinteresses der Bundesregierung: Zur größten der vier Firmen, die in Washington am 3. November auf eine Art schwarze Liste gesetzt wurden, der israelischen NSO Group, unterhalten deutsche Dienststellen geschäftliche und arbeitsmäßige Beziehungen. Die von dem Untern...

Artikel-Länge: 2623 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 45,90 Euro/Monat Soli: 57,90 €, ermäßigt: 31,90 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 21,90 Euro/Monat Soli: 29,90 €, ermäßigt: 14,90 € Bestellen