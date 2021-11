Zum Inhalt dieser Ausgabe | Krasse Kontraste Nabokov und Bachtin lesen »Verbrechen und Strafe« Andreas Hahn Seine Vorlesungen über Literatur skizzierte Vladimir Nabokov nach eigener Aussage 1940 in englischer Sprache. Er kam immer wieder auf diese nützlichen Notizen zurück, als er in den 40ern und 50ern seinen Lebensunterhalt als Dozent im US-amerikanischen akademischen Betrieb verdiente. Der Literaturprofessor auf Umwegen nimmt darin absichtlich eine überkommene Position ein: die des aristokratischen Amateurs, der seine besonderen Interessen verfolgt. Anders gesagt, Nabokovs Literaturkritik ist geschmäcklerisch feuilletonistisch: »Meine Haltung gegenüber Dostojewski ist eine kuriose und schwierige. In allen meinen Vorlesungen nähere ich mich der Literatur von dem einzigen Standpunkt, der mich interessiert, namentlich der Standpunkt von dauerhafter Kunst und individuellem Genie. Von diesem Standpunkt aus gesehen ist Dostojewski kein großer Schriftsteller, sondern ein ziemlich mittelmäßiger – es gibt bei ihm Blitzlichter eines exzellenten Humors, doch, ach, es li...

Artikel-Länge: 4084 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 45,90 Euro/Monat Soli: 57,90 €, ermäßigt: 31,90 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 21,90 Euro/Monat Soli: 29,90 €, ermäßigt: 14,90 € Bestellen