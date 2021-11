»Der Aufrüstungswettlauf muss gestoppt werden«

Am Freitag fand eine Protestaktion in Bochum statt, weil geplant ist, dort die »NATO Communications and Information Agency« (NCIA) anzusiedeln. Welche Aufgaben hat diese Einrichtung?

Die NCIA geht auf eine Fusion zurück, bei der verschiedene NATO-Behörden zusammengefasst wurden, die dafür zuständig sind, Streitkräfte mit IT- und Kommunikationstechnologie auszustatten. Damit sollen unter anderem die Voraussetzungen geschaffen werden, perspektivisch eine gemeinsame sogenannte Combat-Cloud zu schaffen. Dahinter steckt die Idee, alle Elemente der Kriegführung, bemannte und unbemannte Systeme, ständig miteinander zu vernetzen und sie zu steuern, wie man das aus Computerspielen kennt. Ähnlich stellt man sich offenbar bei EU und NATO zukünftige digitalisierte Kriegführung vor: Verschiedene Bündnisse und Truppenteile, Panzer, Kampfflugzeuge, Drohnen und Satelliten sollen flexibel in ein Gefecht eintreten können, auf ein gemeinsames, digitales Lagebild zugreifen un...