Auf den Leim gegangen

Die Kontroversen darüber, ob sich der Bezirksbürgermeister von Berlin-Pankow, Sören Benn von der Partei Die Linke, mit Stimmen der AfD im Amt bestätigen ließ, halten weiter an. Während Benn diesen Vorwurf zwar zurückweist, aber nicht völlig entkräften kann, beschuldigt er nun seinerseits die Grünen, »Teil des Spiels der AfD« geworden zu sein.

Die Grünen hatten die Linke bei den Bezirkswahlen im einwohnerstärksten Bezirk im Nordosten Berlins am 26. September auf den zweiten Platz verdrängt. Dennoch war Benn in der Bezirksverordnetenversammlung am Donnerstag bereits im ersten Wahlgang mit 29 Stimmen wiedergewählt worden – und das, obwohl eine Zählgemeinschaft aus Linke und SPD nur auf 23 Verordnete kommt. AfD-Fraktionschef Daniel Krüger hatte anschließend gegenüber der Berliner Morgenpost behauptet, alle fünf Abgeordneten seiner Partei hätten in der geheimen Wahl für Benn gestimmt. Die Grünen-Landeskovorsitzende Nina Stahr forderte daraufhin Benns Rücktritt....