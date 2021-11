Der nachfolgende Text ist die verschriftliche Fassung eines Vortrags, den Ingar Solty bei einer vom Netzwerk Cuba und der AG Kuba-Solidarität beim PV der DKP organisierten Tagung am 23. Oktober gehalten hat. (jW)

1.

Wenn wir von der Politik der USA und der US-dominierten NATO in Lateinamerika sprechen, dann müssen wir über Imperialismus sprechen und darüber, was Imperialismus ist und was nicht. Was ist Imperialismus? Der Imperialismus wurde in der marxistischen Diskussion lange überdehnt. Seine Unterscheidung vom Begriff Kapitalismus wurde dabei immer unklarer. Ein enger Imperialismusbegriff scheint darum wichtig, um nicht in Beliebigkeit zu verfallen. Imperialismus kann man politikwissenschaftlich definieren als die »offene oder latente Gewaltpolitik zur externen Absicherung eines internen Regimes«.

Entscheidend ist das Moment der Politik. Das heißt, imperialistisch handeln Staaten. Entscheidend ist auch das Moment der Gewalt des einen, in der Regel starke...