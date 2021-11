Frauenraub in Leipzig

Im Herbst, wenn das Wetter ungemütlicher und man selbst etwas melancholischer wird, darf man auch einmal über Vergänglichkeit sinnieren. Passend dazu hat sich in Leipzig ein denkwürdiger Diebstahl ereignet. Entwendet wurde eine 70 Kilogramm schwere Dame aus Bronze. Sie kniete nackt an einem See und sah verträumt auf das Wasser hinaus.

Die Figur zierte einen Naherholungspark, der irgendwann nach dem Krieg auf dem Brachland eines Braunkohletagebaus geschaffen worden war. Wiesen und Baumgruppen, dazu drei Seen und ein begrünter Hügel mit weitem Blick über die Messestadt. Ein Spielplatz, eine Skaterbahn, Bänke und zahlreiche Skulpturen: eine kleine Wohlfühloase im Süden von Leipzig. Enten, Schwäne, Reiher – morgens lassen sich hier sogar Rehe beobachten.

Aber die Idylle trügt. Der Klimawandel macht sich hier mit a...