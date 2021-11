Warten auf einen Freund

Herr Groll war mit dem Dozenten im Grazer Bahnhofsviertel unterwegs. Er wollte in einem Hotelcafé am Bahnhofsplatz einen Freund treffen. »Sebastian Ruppe ist ein führender Aktivist der Selbstbestimmt-Leben-Bewegung in Österreich, er studierte Germanistik und Spanisch und ist mit einer Brasilianerin, Cesarina, verheiratet, das Paar hat zwei entzückende Kinder«, klärte er seinen akademischen Freund auf. »Und Sebastian ist Tetraplegiker nach einem Badeunfall im Alter von vierundzwanzig Jahren. Seiner hohen Querschnittlähmung zum Trotz führt er ein abenteuerreiches und erfülltes Leben. Politisch fühlt er sich den Grünen zugehörig. Er bewarb sich auch als Behindertensprecher im Parlament. Aber vergeblich.«

»Die Grünen haben sich vom Prinzip der Selbstvertretung von Minderheiten verabschiedet. Es ist eine Schande«, setzte der Dozent fort, als sie im Café Platz genommen hatten. Herr Groll stellte seinen Rollstuhl so, dass er den Bahnhofsausgang im Auge behalten k...