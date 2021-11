Sie währte lange, die Ruhe nach dem Schuss: Am Freitag hat nach knapp zwei Jahren der Prozess gegen den ehemaligen CDU-Kommunalpolitiker Hans-Josef B. vor dem Kölner Landgericht begonnen. Der 74jährige ist angeklagt, am 30. Dezember 2019 auf einen Heranwachsenden geschossen zu haben, weil er sich von ihm und dessen Freunden gestört gefühlt haben soll. Das heute 22jährige Opfer erlitt einen Durchschuss des Oberarms. Die Anklage gegen B. lautet auf gefährliche Körperverletzung, unerlaubten Besitz und unerlaubtes Führen einer Waffe sowie Beleidigung.

In der Nacht auf den 30. Dezember 2019 hatten sich das spätere Opfer und drei weitere junge Männer vor dem Haus des Seniors am Porzer Rheinufer aufgehalten. Dabei, so Staatsanwalt Sinan Sengöz, »verzehrten sie Alkohol, hörten Musik und unterhielten« sich. Hiervon soll sich der damalige CDU-Mandatsträger in der Bezirksvertretung von Köln-Porz und passionierte Sportschütze gestört gefühlt haben. Mit einer Pistole, ...