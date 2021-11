Fernab der Norm

Nachdem das Verwaltungsgericht Köln bereits am 8. September dieses Jahres geurteilt hatte, dass die Räumung des Hambacher Forstes im Herbst 2018 rechtswidrig war, wurde das Thema am Donnerstag erneut im nordrhein-westfälischen Landtag behandelt. So hatte die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen eine sogenannte aktuelle Stunde beantragt. Die Grünen wollten vom neuen Ministerpräsidenten Hendrik Wüst (CDU) und der von ihm geführten »schwarz-gelben« Landesregierung erfahren, warum Bauministerin Ina Scharrenbach (CDU) die Stadt Kerpen nötigen will, Berufung gegen den Urteilsspruch der Kölner Verwaltungsrichter einzulegen. Geschieht dies nicht bis zum 15. November, ist das Verfahren rechtskräftig beendet.

Während sich der Rat der Stadt Kerpen kürzlich mehrheitlich dagegen entschieden hatte, gegen den Urteilsspruch der Kölner Richter Berufung einzulegen, hatte Scharrenbach die Stadt per Erlass ang...