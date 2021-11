»Der Markt ist das Problem«

Am Dienstag wurde am ehemaligen Post-Gelände in der Düsseldorfer Innenstadt der Grundstein für das sogenannte Grand Central gelegt. Dort sollen nun insgesamt 147 Sozialwohnungen gebaut werden. Ihr Bündnis hat das kritisiert. Warum?

Nach den ursprünglichen Plänen der Investoren und der Stadt sollen auf dem ehemaligen Post-Gelände über 1.000 Wohnungen entstehen. Die ersten sollten schon letztes Jahr fertig sein. Statt dessen lag das Gelände jahrelang brach, und es wurde damit spekuliert. Die Firma Catella, die das gesamte Grundstück 2015 gekauft hat, verkaufte 2019 den größten Teil der Projektgesellschaft für 110 Millionen Euro weiter und behielt lediglich den Teil mit den nach dem städtischen »Handlungskonzept Wohnen« verbindlich vorgesehenen Sozialwohnungen. Auf dem weit größeren Teil des Geländes, das jetzt der Adler Group gehört, tut sich aber nichts. Die Adler Group, einer der größten Immobilienkonzerne Deutschlands, scheint sich verspekuliert zu haben....