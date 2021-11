Zum Inhalt dieser Ausgabe | Vorschlag Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht Re: Der Untergang von Venedig Ist die Lagunenstadt noch zu retten? Viele Venezianer gibt es nicht mehr, die noch in der Lagunenstadt leben und sie retten, putzen oder restaurieren könnten. Bis zur nächsten Flut ist gewiss ein weiteres Tool der Vermarktungsmaschine installiert. Denn einen funktionierenden Hochwasserschutz gibt es nicht, trotz des Milliardengrabs »Mose« – ein beweglicher Damm, der den Eingang zur Lagune schützen soll. Die Prognosen sind wegen des Klimawandels düster. Besuchen Sie Venedig, solange es noch hält, bald wird es ein Taucherparadies. BRD 2020. Arte, 19.40 Uhr Der Dschihadist Abu Mohammed Al-Dschaulani – seit 2013 von den USA gesuchter Dschihadist – will den Westen davon überzeugen, heute ein vertrauenswürdiger politischer Führer der Opposition in...

Artikel-Länge: 2419 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 43,60 Euro/Monat Soli: 55,60 €, ermäßigt: 30,60 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 20,60 Euro/Monat Soli: 27,60 €, ermäßigt: 13,60 € Bestellen