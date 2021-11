»Es geht hier um das Kerngeschäft von Facebook«

Facebook versuche, die Debatte über strengere Regulierung für Internetplattformen zu beeinflussen, kritisiert Lobby Control. Der Konzern habe seit Beginn der Diskussion in Brüssel im Dezember 2020 allein in Deutschland dazu Printwerbung für Millionenbeträge geschaltet – mit welchem Ziel?

Facebook schaltet keine Produktwerbung, sondern Imagewerbung, um den eigenen Ruf aufzupolieren, und mischt sich so in Debatten ein, um strengere Regeln für Internetplattformen auf europäischer Ebene zu verhindern. In den letzten drei Monaten schaltete das Unternehmen drei unterschiedliche Kampagnen. Besonders deutlich wird das bei der aktuellen Kampagne »Mit Facebook funktioniert es«. Darin nimmt das Unternehmen Bezug auf die Einschränkung personalisierter Werbung, indem es fiktive Unternehmer zitiert: Würde letztere reguliert, verlöre man die Hälfte des Umsatzes. Es handelt sich dabei aber um das Kerngeschäft von Facebook, welches das Unternehmen selber weiter betreiben w...