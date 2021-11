Jetzt red i: Harmloses Gras oder gefährliche Droge?

Streit um Cannabisfreigabe

Oh, das wird eine Gaudi. Im bierigen Bayern wird nun über die Gefährlichkeit von Cannabis diskutiert. Die Partner der möglichen »Ampel«-Koalition sind sich weitgehend einig: Die Grünen wollen den Verkauf in Fachgeschäften an Kunden, die älter als 18 Jahre sind, erlauben. Und auch die FDP will die kontrollierte Freigabe. Viele Mediziner dagegen weisen auf eine verminderte Aufmerksamkeit nach dem Cannabiskonsum hin. Joachim Herrmann (CSU) plädiert dafür, an der Null-Toleranz-Strategie festzuhalten.

BR, 20.15 Uhr

Der NSU und seine Helfer

Reporter auf Spurensuche

Freitag, 4. November 2011, kurz vor zwölf Uhr. Zwei Streifenbeamten fällt ein Wohnmobil in Eisenach-Stregda auf. Als sie sich nähern, hören sie im Inneren mehrere Schüsse. Es ist der Moment, ...