Rotlicht: Stagflation

Der Begriff Stagflation tauchte vermutlich erstmals im Economist vom 5. September 1970 auf. Er ist ein Kofferwort aus den Begriffen Stagnation und Inflation und steht für den Zusammenfall von stagnierender oder rückläufiger Produktion, hoher Arbeitslosigkeit und steigenden Preisen. Das gleichzeitige Eintreten all dieser Erscheinungen war ungewöhnlich und kam erst in den Rezessionen nach dem Zweiten Weltkrieg auf. In den Überproduktionskrisen zuvor war das Phänomen eine Ausnahme. Als in der Weltwirtschaftskrise 1929–1933 die Produktion einbrach, sanken die Preise. Kapitalisten stießen die überschüssigen Waren zu niedrigeren Preisen ab.

Was hatte sich in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts geändert? Die Preise stiegen jetzt in allen Phasen des Krisenzyklus, in der Rezession etwas geringer als bei Aufschwung. In der Krise 1974, als das reale Bruttoinlandsprodukt um 3,5 Prozent sank, betrug die Inflation in der Bundesrepublik im Jahresdurchschnitt ...