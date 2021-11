Rieger, Perdelwitz, Stecher, Barray

Wenn man nach ihren Rollen gehen darf, so liebte Hanna Rieger das Meer. In der Defa-Komödie »Meine Freundin Sybille« spielte sie 1967 zusammen mit Erika Stiska zwei Touristinnen auf Kreuzfahrt im Schwarzen Meer, und als (viel zu junge) Großmutter von Ernst-Georg Schwill durfte sie 1973 im TV-Schwank »Reizende Ferien« vom Strand in Markgrafenheide schwärmen. Am Dienstag vor 100 Jahren wurde Rieger in Wilhelmshaven geboren, nahm in Hamburg Schauspielunterricht und spielte dann in Cottbus und Leipzig, von wo sie Bertolt Brecht zu Beginn der fünfziger Jahre in sein Berliner Ensemble holte. Am Deutschen Theater spielte sie bis zu ihrem frühen Tod 1985 viele markante Nebenrollen, darunter sehr originell als Oberst in Alexander Langs Stück »Das Biest des Monsieur Racine«. Neben Bühne, Film und Fernsehen war sie auch oft in Hörspielen präsent. Privat hielt sie ihr Sohn, der spätere Journalist Hanno Harnisch, auf Trab, der viel von ihrem komödiantischen T...