Hilfen für Terroropfer

Rund fünfeinhalb Millionen Euro an Härteleistungen haben die Opfer und Hinterbliebenen von islamistisch und faschistisch motivierten Terroranschlägen in Deutschland in den letzten vier Jahren erhalten. Das berichtete der Beauftragte der Bundesregierung für die Anliegen der Opfer terroristischer Gewalt, Edgar Franke, am Dienstag bei der Vorstellung seines Abschlussberichts in Berlin. Geld könne das Leid der Betroffenen niemals lindern, erklärte Franke, »aber es kann helfen, – zumindest kurzfristig – finanzielle Sorgen zu lindern«. Im Umgang mit den Opfern sei man auf dem richtigen Weg, erklärte der SPD-Politiker. Der Staat habe eine besondere Verantwortung für diese Menschen, »die stellvertretend für eine offene Gesellschaft angegriffen« worden seien.

Franke unterstützte die Opfer und Hinterbliebenen des islamistisch motivierten Lkw-Anschlages eines IS-Anhängers auf dem Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz im Dezember 2016, des ebenso antisemitisch ...