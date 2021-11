Lob der Partei

Am 1. Juli wurde in der Volksrepublik der 100. Jahrestag der Gründung der KP Chinas begangen. Die Deutsche Kommunistische Partei (DKP), der Rotfuchs-Förderverein e. V. und der Deutsch-Chinesische Freundschaftsverein Ludwigsfelde e. V. würdigten das Jubiläum mit einer Festveranstaltung am 23. Oktober im ND-Gebäude in Berlin. Dort sprachen in Anwesenheit von rund 150 Gästen Yu Xiaoxuan, gesandte Botschaftsrätin der chinesischen Botschaft in der Bundesrepublik, Arnold Schölzel, Chefredakteur des Rotfuchs und jW-Autor, und Patrik Köbele, Vorsitzender der DKP. Dessen Rede dokumentieren wird an dieser Stelle. Bereits in der Ausgabe von Montag erschien der Beitrag von Arnold Schölzel. Die Veranstaltung wurde per Livestream übertragen, der online abrufbar ist unter: https://kurzelinks.de/vqon (jW)

