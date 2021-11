Bienenfabel

Der US-Bienenforscher Thomas D. Seeley hat die Suche der Bienen nach einer neuen Höhle für den Schwarm und ihre »kollektive Entscheidung« für die geeignetste Unterkunft zu einer auch für uns geradezu vorbildlichen »Bienendemokratie« erklärt. Diese sollen wir uns alle zu Herzen nehmen. Der Autor praktiziert sie selbst erfolgreich als Leiter eines Forschungsinstituts. »Es gehört zu den erstaunlichsten Aspekten am Entscheidungsprozess der Bienenschwärme, dass er ein vollkommen demokratischer Vorgang ist«, heißt es dazu in seinem Buch »Bienendemokratie« (2015), die ein Ergebnis der biologischen »Selektion« ist.

In diesem Zusammenhang sei daran erinnert, dass die »Demokratie« in Griechenland in dem Moment aufkam, als die (alte) »Gesellschaft« mit der vollen (geldlichen) Entfaltung des Warenhandels auseinanderbrach – sie war somit die richtige Antwort in der falschen (Waren-) Sprache. Der von Herodot so genannte »Demokratiebegründer« Kleisthenes bildete (im 6. J...