Falsche Selbstwahrnehmung

Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) hat es mit dem Klimaschutz noch immer nicht besonders eilig. Zwar spricht man auch dort von Transformation der Industriegesellschaft und Klimaneutralität, die man erreichen wolle. Doch BDI-Chef Siegfried Russwurm warnt gegenüber den Zeitungen der Funke-Mediengruppe vor zu viel Klimaschutz. Nationale Alleingänge seien kontraproduktiv. »Es ist gefährlich und schadet dem Klima, wenn die Unterschiede im Ehrgeiz für Klimaschutz zunehmen«, so Russwurm. Der Industrielobbyist fürchtet, die Produktion könnte in Länder mit weniger strengem Klimaschutz verlagert werden. Welche das sein sollten, verrät er indes nicht.

Bisher jedenfalls haben sein Verband und seine Mitglieder peinlichst darauf geachtet, dass hierzulande und in der EU der Ehrgeiz nicht überhandnimmt. Jahrzehntelang hat man in Brüssel zum Beispiel versucht, die Abgasnormen für Pkw möglichst zahm zu gestalten, hat sogar noch in großem Umfang industriellen Be...