Gecastet in Yale

Wenn in bürgerlichen Medien von Alexej Nawalny, der am 20. Oktober den »Sacharow-Preis für geistige Freiheit« des EU-Parlaments erhielt, die Rede ist, dann geht das nicht ohne Pathos ab. Der Mann stehe für »immense Tapferkeit«, die ihn »seine Freiheit und fast sein Leben« gekostet habe, sagte EU-Parlamentspräsident David Sassoli anlässlich der Preisentscheidung. Zuvor, im August 2020, hatte ein Spiegel-Leitartikel Nawalny als »größte, ja als die einzige Hoffnung auf einen demokratischen Wandel in Russland« gerühmt. Alice Bota, Zeit-Korrespondentin in Moskau, sekundierte, Nawalny sei »so erfolgreich wie kein anderer Politiker in Russland«.

Aber für wen wurde Nawalny zum Hoffnungsträger – und wofür? Um diese Frage zu beantworten, lohnt sich ein Blick auf den politischen Lebensweg dieses politischen Aktivisten. Nawalny ist ein Kind der Wirren nach dem Zerfall der Sowjetunion. In seine Pubertät fiel das Scheitern der Perestroika. Als die sowjetische Fahne über...