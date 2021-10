»Einige Städte helfen, ohne es zu veröffentlichen«

Mehr als 700 europäische Städte sehen sich als »Willkommensstädte« und wollen zusätzlich geflüchtete Menschen aufnehmen. Sie stellen diese auf Ihrer Internetseite vor – mit welchem Ziel?

Wir wollen noch mehr Städte animieren, den Menschen solidarisch zu helfen oder das Engagement weiterzuentwickeln. Rechnet man die Bevölkerungszahl aller migrationsfreundlichen Städte zusammen, ist festzustellen: Die Mehrheit der Stadtbewohner Europas lebt bereits in aufnahmebereiten Kommunen. Einige Städte aus diesem Netzwerk sind als Fürsprecher in der Öffentlichkeit aktiv, um in der EU positive Entwicklungen in der Hinsicht zu erreichen; andere engagieren sich regional vor Ort, etwa für politische Beteiligung, Wohnung und Unterbringung oder beim Zugang zum Arbeitsmarkt, wie Tilburg in den Niederlanden. Beides ist anerkennenswert. Weitere Städte können das nachahmen.

Welche Städte sind im internationalen Kontext hervorzuheben?

Was das Netzwerken und die Zusammenarbeit mit p...