Üben für den Angriff

Seit dem Amtsantritt von Joseph Biden, der angeblich eine »Wiederbelebung« des Atomabkommens mit dem Iran anstrebt, scheint sich Israel auf einen militärischen Alleingang vorzubereiten. Das galt schon für die letzten Monate unter Premierminister Benjamin Netanjahu, und das gilt völlig unverändert für die am 13. Juni vereidigte Koalitionsregierung unter Naftali Bennett, der unter anderem auch Sozialdemokraten, Linke und eine arabische Partei angehören.

Das iranische Atomprogramm stelle eine Gefahr nicht nur für Israel, sondern für die gesamte Welt dar, lautet die seit drei Jahrzehnten bekannte Argumentation aus Jerusalem. Daher sei eigentlich die gesamte »internationale Gemeinschaft« in der Verantwortung, dem Iran den unterstellten Weg zu Atomwaffen – die Israel selbst vermutlich schon seit 1967 besitzt – mit allen verfügbaren Mitteln zu versperren. In diesem Sinn erklärte Bennett am 12. Oktober während einer Konferenz in Jerusalem, er erwarte vom UN-Sicher...