»Kann man da noch was machen?«

Ich bin zu Hause, habe Bereitschaft, nachts klingelt mein Telefon, ein Pflegeheim in M. Ich frage: Einzelzimmer oder Doppelzimmer? Doppelzimmer. Also müssen wir die Verstorbene gleich holen, wegen des Zimmergenossen, wenn sie im Einzelzimmer wohnt, kann das eventuell bis zum nächsten Morgen warten. Adresse soundso, Judith H., Wohnbereich drei. Wir fahren nach M., parken vor dem Pflegeheim, da hängt jemand aus dem Fenster in der zweiten Etage und ruft: »Ihr müsst hier hoch in die zweite!« Wir werden stutzig. Warum ist Wohnbereich drei in der zweiten Etage und nicht wie sonst in der dritten?

Egal, wir also hoch, finden die Frau, laden sie ins Auto ein und rauchen noch eine. Trotzdem komisch. Ich gucke auf ihren Ausweis und stelle fest: Judith heißt ja Edeltraud! Also haben wir Edeltraud wieder in Etage zwei gefahren und in ihr Bett gelegt, sind in die dritte in Wohnbereich drei und haben dort Judith mitgenommen. Warum Edeltraud beim Herumtragen nicht aufgewa...