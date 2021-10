Tesla zischt davon

Der Boom der elektrisch angetriebenen Automobile hat gerade erst begonnen. Am Wachstum des US-amerikanischen Herstellers Tesla lässt sich gut ablesen, wohin die Reise geht.

Für 2020 konnte das Unternehmen des Multimilliardärs Elon Musk erstmals für ein komplettes Geschäftsjahr schwarze Zahlen vorweisen, berichtete die Auto-Zeitung am 8. Oktober. Nach Jahren mit erheblichen Verlusten zahlt sich offenkundig das hartnäckige Werben für den E-Antrieb bei Kraftfahrzeugen aus. Während traditionelle deutsche Automobilproduzenten wie VW und Mercedes Benz über Lieferengpässe bei Mikrochips lamentieren, orderte Tesla bei einem anderen Chiphersteller und passte die Software entsprechend an, heißt es in dem Bericht. Außerdem kündigte Musk bei der Hauptversammlung am 7. Oktober an, die Firmenzentrale vom kalifornischen Palo Alto in die texanische Bundeshauptstadt Austin zu verlegen. Der Tesla-Chef selbst sei vor längerem von Los Angeles nach Austin umgezogen; außerdem s...