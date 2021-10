»Nötige Auseinandersetzung«

In diesem Jahr ließ die Buchmesse in Frankfurt am Main erneut Auftritte (neu)rechter Medienhäuser zu. Dabei war es vor allem der Jungeuropa-Verlag, der mit seiner Präsenz in die Schlagzeilen geriet. So sah sich beispielsweise die afrodeutsche Autorin und Antirassismusaktivistin Jasmina Kuhnke veranlasst, ihren Auftritt auf der Messe vergangene Woche abzusagen. Ursprünglich wollte Kuhnke im Rahmen der »Frankfurter Buchnacht« ihren Debütroman mit dem Titel »Schwarzes Herz« vorstellen. Bereits zuvor war jedoch mehrfach unter anderen vom Verleger des Jungeuropa-Verlags, Philip Stein, öffentlich gegen Kuhnke gehetzt worden. Diese Bedrohung, so die Autorin in einem Statement, sei auch der Grund gewesen, warum ihre Teilnahme vorher nicht angekündigt worden war. Für sie habe nicht nur die persönliche Betroffenheit im Vordergrund gestanden, sondern auch eine ...