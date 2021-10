Konstituierung nach Plan

Knapp einen Monat nach der Wahl hat sich am Dienstag der 20. Deutsche Bundestag konstituiert. Ihm gehören insgesamt 736 Abgeordnete an. Erneut nutzte die AfD-Fraktion die überdurchschnittliche öffentliche Aufmerksamkeit, um mit eher chancenlosen Geschäftsordnungsanträgen den Sitzungsablauf zu torpedieren. So beantragte sie, ihren nunmehr ehemaligen Fraktionsvorsitzenden Alexander Gauland zum Alterspräsidenten zu ernennen. Allerdings hatte die Mehrheit der Abgeordneten bereits zu Beginn der vergangenen Wahlperiode 2017 beschlossen, dass dieses Amt demjenigen zukommen solle, der am längsten Mitglied des Bundestages ist. Da sich die AfD am Dienstag mit ihrem Manöver nicht durchsetzen konnte, ist Wolfgang Schäuble, der seit 1972 im Bundestag sitzt, nunmehr dessen Alterspräsident.

Schäuble nutzte unterdessen die Neukonstituierung des Parlaments, um eine Änderung des Wahlrechts einzufordern. Sie soll verhindern, dass der Bundestag in Zukunft noch weiter anwächst...