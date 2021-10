Zum Inhalt dieser Ausgabe | »Rentierzucht ist nicht nur ein Lebensunterhalt« Über den samischen Widerstand gegen die Ausbeutung Sápmis – und Solidarität. Ein Gespräch mit Maja Kristine Jåma Gabriel Kuhn Die Genehmigungen für die Windparks auf Fosen sind von der norwegischen Regierung im Jahr 2010 ausgestellt worden. Wie reagierten die samischen Rentierzüchter? Die Ausbeutung Sápmis reicht weit zurück. Als Rentierzüchter leben wir seit langem mit einer enormen Unsicherheit. Wir wissen nie, wie lange wir uns noch von der Rentierzucht ernähren können. Doch die Rentierzucht ist nicht nur ein Lebensunterhalt. Sie ist eng mit der samischen Kultur, unserer Identität, unserer Sprache, unseren Traditionen verknüpft. Die Jahre ab 2010 waren von einer Reihe von Rechtsprozessen geprägt. Trotzdem begann 2016 der Bau der Windparks. Der Widerstand wurde dadurch nur größer. Wie sahen die Proteste aus? Zur ersten großen Demonstration, die wir auf Fosen organisierten, kamen mehrere hundert Menschen aus ganz Sápmi. Wir führten sie in das Gebiet, wo einer der Windparks errichtet werden sollte. Es handelte sich um die Weideflächen, die unsere Rentiere im Winter aufsuchen. Die M...

